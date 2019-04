【KTSF】

東灣Fremont一家連鎖餐館,週日凌晨發生毆鬥事件,警方公佈涉案男子照片,希望民眾提供協助。

警方表示,地點是Mowry Avenue的Denny’s餐館,事發在週日凌晨2點25分。

肇事男子和餐館職員發生爭吵,現場一名顧客勸阻,之後和肇事男子在餐館外動手。

警方表示,該名顧客在事件中臉部顯著受傷,到醫院接受治療,而肇事男子則逃離現場。

警方呼籲,認識照片中這名男子的民眾,可以致電(510) 790-6800,分機3號。

