柏克萊華裔工程師被控向同事下毒出庭受審

【KTSF 歐志洲報導】

東灣柏克萊一間科技公司，一名華裔工程師涉嫌在同事的食物和飲用水中下毒，時間長達一年，這名男子週二出庭。

被控下毒的工程師，是34歲的Lafayette男子David Xu，代表律師週二陪同被告家人離開法庭。

律師Julia Jayne說：”眾所周知，被告目前被假設清白，這些只是指控，控罪一旦提出，按照憲法，被告必須被假設清白，我就將如此為他辯護。”

本地KPIX電視引述法庭文件，被告David Xu所屬公司是Berkeley Engineering & Research，事件從2017年10月開始，他的一名同事發現，留在辦公室的食物和水有異常味道。

受害人在飲用之後感覺不適，有幾次必須入院。

幾個月後，公司的閉路電視兩次發現，被告在受害人的水壺中放置不明物質，而化驗顯示，壺中的水含有可致癌或致命的有毒金屬鎘。

受害人的血液也驗出有鎘，另外有兩名受害人的家屬，在從同一個水壺喝水後，同樣中毒。

被告目前在還押中，未能獲得保釋。

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