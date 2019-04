【KTSF 黃恩光報導】

中半島Belmont的Pump It Up室內兒童遊樂場,一名職員涉嫌非禮兒童而被警方拘捕。

警方表示,本週一下午1點左右接報去到Pump It Up,警方說,18歲職員Tavi Benelli,涉嫌帶一名不夠十歲的兒童到一個私人房間,不當地觸摸該名兒童以及拍照。

兒童的保姆察覺不妥,通知家長,然後由家長報警。

疑犯面對非禮兒童,以及毀滅證據等罪名起訴,警方表示,Pump It Up會配合警方調查。

版權所有,不得轉載。