探討阿茲海默症：腦部保健的重要性（二）

【KTSF萬若全報導】

目前醫學發達，但是阿茲海默症仍然無藥可醫，是否有辦法推遲發生或是延緩惡化，本集的阿茲海默症專題報導跟您談腦部的保健。

人出生後大腦快速發展，20到30歲是大腦發展高峰期，之後開始走下坡，很多人都會為退休打算，要儲存足夠的養老金，但是卻忽略更重要的腦儲備與認知儲備，所謂腦儲備就是不要讓腦部受傷及囤積類澱粉蛋白。

UCSF全球腦健康研究所/慈濟神經科醫師鄭文立說：”退化性疾病我們都是發現有不正常蛋白的堆積，甚麼東西可以增強排出不正常蛋白，就是減少堆積，就像睡眠，我們晚上在睡覺，其實大腦就是在做排毒的工作，第二就是要運動，所以我們在好的發炎狀態之下，就會把有害的東西把他排掉，還有就是飲食，如果好的飲食，自然會建立好的抵抗力系統，不會產生不好的堆積。”

醫生形容腦儲備就像是電腦硬體，認知儲備就是軟體。

鄭文立說：”即使在大腦零件，沒有那麼好的狀態之下，我可以把效率發揮得更好，第一就是你要存夠資本，所以我們說腦部的預防措施要從年輕做起，所以要從年輕開始增強大腦的教育程度，所以教育不是上學，他可能就是你知識的堆積，多去運用大腦，不單只是知識，他還包括社交能力，社交能力越好的人，其實也是有幫忙儲備資本，等你到中年的時候，你去做挑戰性的工作，盡量維持效率的存在。”

醫生表示，多方面的保養大腦，可以減少或延緩失智風險，人無法改變基因，但可以改變30%的可變因素，他鼓勵用積極的態度面對老化，出去社交不要經常宅在家。

鄭文立說：”如果用正面態度跟負面態度思考老化，人生壽命會差別7年，因為年齡歧視就是歧視未來的自己，所以不應該歧視未來的自己，因為大家都會經過生老病死的階段，如果把每一個階段活的值得開心，才是最重要的。”

鄭文立醫師將會在4月6日的華人阿茲海默症論壇談腦部保養、腦部退休計畫以及如何退抗年齡歧視。

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