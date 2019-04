探討阿茲海默症：腦部保健的重要性（二）

【KTSF萬若全報導】

目前醫學發達,但是阿茲海默症仍然無藥可醫,是否有辦法推遲發生或是延緩惡化,本集的阿茲海默症專題報導跟您談腦部的保健。

人出生後大腦快速發展,20到30歲是大腦發展高峰期,之後開始走下坡,很多人都會為退休打算,要儲存足夠的養老金,但是卻忽略更重要的腦儲備與認知儲備,所謂腦儲備就是不要讓腦部受傷及囤積類澱粉蛋白。

UCSF全球腦健康研究所/慈濟神經科醫師鄭文立說:”退化性疾病我們都是發現有不正常蛋白的堆積,甚麼東西可以增強排出不正常蛋白,就是減少堆積,就像睡眠,我們晚上在睡覺,其實大腦就是在做排毒的工作,第二就是要運動,所以我們在好的發炎狀態之下,就會把有害的東西把他排掉,還有就是飲食,如果好的飲食,自然會建立好的抵抗力系統,不會產生不好的堆積。”

醫生形容腦儲備就像是電腦硬體,認知儲備就是軟體。

鄭文立說:”即使在大腦零件,沒有那麼好的狀態之下,我可以把效率發揮得更好,第一就是你要存夠資本,所以我們說腦部的預防措施要從年輕做起,所以要從年輕開始增強大腦的教育程度,所以教育不是上學,他可能就是你知識的堆積,多去運用大腦,不單只是知識,他還包括社交能力,社交能力越好的人,其實也是有幫忙儲備資本,等你到中年的時候,你去做挑戰性的工作,盡量維持效率的存在。”

醫生表示,多方面的保養大腦,可以減少或延緩失智風險,人無法改變基因,但可以改變30%的可變因素,他鼓勵用積極的態度面對老化,出去社交不要經常宅在家。

鄭文立說:”如果用正面態度跟負面態度思考老化,人生壽命會差別7年,因為年齡歧視就是歧視未來的自己,所以不應該歧視未來的自己,因為大家都會經過生老病死的階段,如果把每一個階段活的值得開心,才是最重要的。”

鄭文立醫師將會在4月6日的華人阿茲海默症論壇談腦部保養、腦部退休計畫以及如何退抗年齡歧視。

