舊金山Airbnb華裔業主談與陌生人共住一屋感受（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

網上短租屋平台Airbnb上星期慶祝第5億個租客入住，究竟將自己的房屋與陌生人分享的生活是怎樣呢？北岸區一位華裔業主講述他的體驗。

關家儒（Peter）在香港出生，十多歲時去澳洲讀書，約20年前定居舊金山，他住在北岸區一棟獨立屋，亦在短租屋平台Airbnb出租單位7年。

這一間屋是他的住所，關家儒住在二樓，一樓就以短期模式出租，由於鄰近華埠、意大利埠及漁人碼頭等旅遊景點，一年中約有300日都成功租出，每晚的費用約180元。

關家儒是所謂的”Super Host”，租客對他的評價在滿分5分之中，他至少得到4.8分。

關家儒說：”最重要的是，我告訴你，在他還未來之前，講清楚這裡的情形怎樣，他的期望與我的期望要一樣，就不會吵架或不滿意。”

網上短租平台Airbnb在2007年成立，上星期剛剛慶祝全球第5億個租客入住，放租屋主累計的收入達到650億元。

關家儒表示，自己做屋主，除了賺錢，亦覺得自己是舊金山的推廣大使，有責任展示舊金山的優點，以及介紹華人的歷史。

關家儒說：”如果你想跟我一起去唐人街買菜，可以帶他去，很多時候帶他去，都會解釋唐人街的歷史，為什麼這裡的東西那麼便宜，買完菜後，他們會問，如果在這裡吃午餐，在哪裡吃比較好，不如一起去吃點心。”

關家儒表示，舊金山對短租屋的法例雖然較嚴謹，規定業主租客同住一間屋，單位可以無限出租，而每兩個月亦要向市府遞交租客報告，但他不認為對業主來說是一種壓力。

關家儒說：”很滿意，很開心，一來有額外收入，這間屋只有我跟隻狗住，有時候，有些人氣，有人在這跟他們談天，就沒有就那麼悶。”

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