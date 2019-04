舊金山Airbnb華裔業主談與陌生人共住一屋感受（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

網上短租屋平台Airbnb上星期慶祝第5億個租客入住,究竟將自己的房屋與陌生人分享的生活是怎樣呢?北岸區一位華裔業主講述他的體驗。

關家儒(Peter)在香港出生,十多歲時去澳洲讀書,約20年前定居舊金山,他住在北岸區一棟獨立屋,亦在短租屋平台Airbnb出租單位7年。

這一間屋是他的住所,關家儒住在二樓,一樓就以短期模式出租,由於鄰近華埠、意大利埠及漁人碼頭等旅遊景點,一年中約有300日都成功租出,每晚的費用約180元。

關家儒是所謂的”Super Host”,租客對他的評價在滿分5分之中,他至少得到4.8分。

關家儒說:”最重要的是,我告訴你,在他還未來之前,講清楚這裡的情形怎樣,他的期望與我的期望要一樣,就不會吵架或不滿意。”

網上短租平台Airbnb在2007年成立,上星期剛剛慶祝全球第5億個租客入住,放租屋主累計的收入達到650億元。

關家儒表示,自己做屋主,除了賺錢,亦覺得自己是舊金山的推廣大使,有責任展示舊金山的優點,以及介紹華人的歷史。

關家儒說:”如果你想跟我一起去唐人街買菜,可以帶他去,很多時候帶他去,都會解釋唐人街的歷史,為什麼這裡的東西那麼便宜,買完菜後,他們會問,如果在這裡吃午餐,在哪裡吃比較好,不如一起去吃點心。”

關家儒表示,舊金山對短租屋的法例雖然較嚴謹,規定業主租客同住一間屋,單位可以無限出租,而每兩個月亦要向市府遞交租客報告,但他不認為對業主來說是一種壓力。

關家儒說:”很滿意,很開心,一來有額外收入,這間屋只有我跟隻狗住,有時候,有些人氣,有人在這跟他們談天,就沒有就那麼悶。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。