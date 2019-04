北灣熱氣球觸電線墜地3人傷 一女子嚴重燒傷

【KTSF 鄭麗娜報導】

北灣Napa縣的Yountville附近週一早上發生熱氣球撞到電線墜落事故,導致3人受傷,其中一名女子嚴重燒傷。

事故發生於週一早上8點,在南Yountville的Ragatz Lane和Washington街區域。

熱氣球載有19名乘客和一名駕駛員,氣球撞到電線,並且拖行電線一到兩分鐘後,電線破裂,形成電弧,導致一名女子胸膛和左手臂嚴重燒傷。

該名女子由直升機送往醫院治療,另有兩人受輕傷。

有乘客說,該名駕駛員沒有作出有效操控,也沒有主動採取應對措施,熱氣球在墜地時,時速仍為每小時10至15英哩。

發生事故的熱氣球在2017年製造,根據聯邦航空管理局(FAA)的規定,必須在每100小時的飛行後進行檢測。

該熱氣球屬於Napa的公司Balloons Above the Valley,該公司拒絕回應事件,FAA正在介入調查。

