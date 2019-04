人口普查明年展開 對華裔社區有何重要性（視頻）

【KTSF】

週一是2020年全國人口普查開始倒數一年的日子,加州各地都有活動,鼓勵民眾踴躍參與,究竟人口普查對華裔社區有什麼重要性呢?

全國性人口普查每十年一次,下一次的人口普查將於明年4月1日舉行,問題圍繞個人資料,例如是族裔、家庭人數等。

有分負責協助、推廣及鼓勵更多少數族裔參加人口普查的華人權益促進會表示,人口普查是政府在未來十年制定政策及分配資源的重要指標,上至國會議員,選出總統的選舉人票多少,下至應該在哪裡增加超市等,人口普查的結果將會是重要的輔助資訊。

華人權益促進會行政主任崔禎文(Cynthia Choi)說:”人口普查會得出重要訊息,讓我們在國會有代表,重新規劃未來,確保我們分配到足夠的資源,例如是教育及醫療等。”

華促會指,2010年的人口普查正值經濟不景,政府沒有充足資金做普查,加上華裔社區本身的參與度不高,出現很多漏報的情況,因此明年的人口普查,目標是不論移民身分,希望確保每個人都計算在內。

今次的人口普查其中一個爭議點是,特朗普政府希望加入一條”是否公民”的問題,惹起很多州分的不滿,聯邦最高法院將於3月23日聽取正反相方的論點,稍後再作決定。

崔禎文說:”不論最後有沒有這條問題,重要的是大家要參加,因為上報了資料,即是包括你的聲音。”

明年的人口普查首次新增在網站上填寫問卷,無電腦或者沒有在網上填的人,當局會郵寄問卷,郵寄問卷只有英文及西班牙文,如果最終都沒有回覆,就會有調查員上門幫忙填寫,人口普查的最終結果將於明年年底公布。

2020年全國人口普查將增加7種語言,包括日文、菲律賓Tagalog、阿拉伯文、法文、萄文、波蘭文及海地Creole土語等服務,總共有13種語言可供選擇,方便國民上網或用電話回應人口普查,至於用紙張問卷就只有英文及西班牙文兩種語言。

