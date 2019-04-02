人口普查明年展開 對華裔社區有何重要性（視頻）

【KTSF】

週一是2020年全國人口普查開始倒數一年的日子，加州各地都有活動，鼓勵民眾踴躍參與，究竟人口普查對華裔社區有什麼重要性呢？

全國性人口普查每十年一次，下一次的人口普查將於明年4月1日舉行，問題圍繞個人資料，例如是族裔、家庭人數等。

有分負責協助、推廣及鼓勵更多少數族裔參加人口普查的華人權益促進會表示，人口普查是政府在未來十年制定政策及分配資源的重要指標，上至國會議員，選出總統的選舉人票多少，下至應該在哪裡增加超市等，人口普查的結果將會是重要的輔助資訊。

華人權益促進會行政主任崔禎文（Cynthia Choi）說：”人口普查會得出重要訊息，讓我們在國會有代表，重新規劃未來，確保我們分配到足夠的資源，例如是教育及醫療等。”

華促會指，2010年的人口普查正值經濟不景，政府沒有充足資金做普查，加上華裔社區本身的參與度不高，出現很多漏報的情況，因此明年的人口普查，目標是不論移民身分，希望確保每個人都計算在內。

今次的人口普查其中一個爭議點是，特朗普政府希望加入一條”是否公民”的問題，惹起很多州分的不滿，聯邦最高法院將於3月23日聽取正反相方的論點，稍後再作決定。

崔禎文說：”不論最後有沒有這條問題，重要的是大家要參加，因為上報了資料，即是包括你的聲音。”

明年的人口普查首次新增在網站上填寫問卷，無電腦或者沒有在網上填的人，當局會郵寄問卷，郵寄問卷只有英文及西班牙文，如果最終都沒有回覆，就會有調查員上門幫忙填寫，人口普查的最終結果將於明年年底公布。

2020年全國人口普查將增加7種語言，包括日文、菲律賓Tagalog、阿拉伯文、法文、萄文、波蘭文及海地Creole土語等服務，總共有13種語言可供選擇，方便國民上網或用電話回應人口普查，至於用紙張問卷就只有英文及西班牙文兩種語言。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。