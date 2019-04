特朗普政府被指授權不合資格人士接觸國家機密

【KTSF】

國會民主黨人正準備首次向特朗普政府發傳票,應對有人爆料說,就算有官員不符合資格獲得安全權限,可以接觸國家高度機密資料,但白宮照樣給予安全權限,民主黨人指,這是重大安全隱患風險。

眾議院監察委員會主席Elijah Cummings表示,這位爆料人就是在白宮負責監察安全權限clearance運作的人事安全辦公室主管Tricia Newbold。

Newbold相信,國會必須立即干預,來保衛國家安全。

他指控特朗普政府對官員的安全權限的審批方式,正威脅國家安全,涉及的官員有25人,當中包括特朗普女兒伊萬卡和女婿Jared Kushner。

跡象顯示,民主黨人計劃使用他們在眾議院的傳召權力,來調查特朗普政府,不過特朗普政府表示,無意提交官員的安全權限資料給眾議院監察委員會。

