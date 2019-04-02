特朗普政府被指授權不合資格人士接觸國家機密

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國會民主黨人正準備首次向特朗普政府發傳票，應對有人爆料說，就算有官員不符合資格獲得安全權限，可以接觸國家高度機密資料，但白宮照樣給予安全權限，民主黨人指，這是重大安全隱患風險。

眾議院監察委員會主席Elijah Cummings表示，這位爆料人就是在白宮負責監察安全權限clearance運作的人事安全辦公室主管Tricia Newbold。

Newbold相信，國會必須立即干預，來保衛國家安全。

他指控特朗普政府對官員的安全權限的審批方式，正威脅國家安全，涉及的官員有25人，當中包括特朗普女兒伊萬卡和女婿Jared Kushner。

跡象顯示，民主黨人計劃使用他們在眾議院的傳召權力，來調查特朗普政府，不過特朗普政府表示，無意提交官員的安全權限資料給眾議院監察委員會。

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