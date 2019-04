特朗普揚言關閉美墨邊界 白宮官員憂經濟衝擊

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統威脅說要關閉美墨邊界,但白宮官員就關注如果真的實行,將會對經濟造成甚麼衝擊。

特朗普上星期揚言,如果墨西哥未能打擊非法移民越過邊境的話,他就會關閉美墨邊界或大部份邊界。

特朗普說:”現時有兩個大篷車隊,來自危地馬拉行經墨西哥,所以墨國很難做,他們(墨國)可予以制止卻不作為,現時他們必須阻截,否則我們便關閉邊界。”

對於特朗普的威脅,白宮經濟顧問就表達關注,認為將會造成傷害,但不會猜測是否真的實行。

特朗普之前也曾威脅要關閉南部邊界,他一直都指墨西哥的無證人士許多都是罪犯。

有官員質疑,關閉部份邊界實際上是否可行,認為可能損害短期和長期目標,是否會對經濟造成衝擊,包括是否會影響已簽訂新的美墨加拿大貿易協議、美墨兩國的商業往來,以及在墨西哥留住尋求庇護人士政策。

不過也有官員認為,威脅關閉邊界有助於催促墨西哥在邊界做得更多。

消息透露,關閉美墨邊界有可能最快下星期執行。

根據美國農業部的數據,美國有一半的進口蔬菜及四成的進口水果都是產自墨西哥,一旦美墨邊境關閉,蔬果供應將減少,價格將攀升,最受影響的蔬果是牛油果。

有牛油果供應商表示,在這種情況下,美國將在三週內耗盡牛油果儲備。

另一方面,特朗普政府也在週末宣布尋求國會斷絕對洪都拉斯、薩爾瓦多及危地馬拉的美援,以迫使這三個中美洲國家採取行動,防止他們的人民大量湧到美墨邊界,向美國尋求庇護。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。