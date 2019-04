【KTSF】

聯邦環保署(EPA)宣佈,電動車製造商Tesla因為釋放有害廢物而被當局罰款,並要求車廠為Fremont市購買緊急救援設備。

聯邦環保署表示,當局檢測Fremont的Tesla車廠後,發現車廠設備外洩氣體污染,沒有達到聯邦標準,對危險廢物發電機管理不當,並且未能對設施產生的固體廢物進行適當的危險物判定,因此向Tesla車廠罰款31,000元。

聯邦環保署同時要求車廠完成與環境有關的補充項目,即購買至少價值55,000元緊急救護設備給Fremont消防局,用於處理與危險廢物相關的意外。

Tesla也已對合作的油漆店員、技術員及主管合共超過1,100人進行了危險廢物培訓。

