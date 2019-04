四川涼山森林大火受控 30名救援人員喪命

【i-CABLE】

四川持續四日的山火,當局派出近千名消防員撲救,火勢終於受控。山火不幸帶走了30人的生命,包括消防員及地方幹部,他們的遺體送返西昌,當中最後生的得19歲。

在山火中遇難的30名救援人員的遺體,週二凌晨在數萬名市民的迎接下回到西昌市,市民沿路擺放菊花,送車隊前往殯儀館,這30位遇難的救援人員是周日在四川涼山木里森林救火時,遇上山火爆燃而犧牲。

遇難者包括27名消防員,當中24人都不滿30歲,年紀最輕的兩人只有19歲,而29歲的消防隊長張浩生前於社交媒體上最後寫下的內容,都是關於這次任務,原本正在放假的他直接在家門坐上消防車前往火場,還要攀山涉水走了15個小時,但就在撲火途中與11名隊員一同喪生。

另外3名遇難的是當地救援人員,包括木里縣林業局局長和村民服務隊隊長。西昌市將會為遇難者舉行悼念活動。

這場山火由上週六下午開始燃燒,火勢於週二上午受到控制,一共動員939人及3架直升機。初步分析火災由雨天雷撃造成,火勢面積最高達到15公頃,平均海拔4,000米,多個火點位於懸崖峭壁,亦增加救援難度。

根據統計,涼山在今年3個月內已經發生過21次森林火災,佔四川省同類事故總數的三成半,發生過火災的森林面積相當於7,000個籃球場。

