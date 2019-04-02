奧克蘭將撥款數千萬修復道路 低收入社區優先

【KTSF 鄭麗娜報導】

奧克蘭計劃撥款數千萬資金，用來改善長期未經修復的市內道路，本次撥款優先支援修復低收入社區的道路坑洞。

奧克蘭的市民都認為，自己社區的道路是最差的，而市府在這方面毫無作為。

由於奧克蘭長期忽視道路坑洞問題，現在每個社區都認為，自己應該優先獲得撥款。

奧克蘭市長Libby Schaaf也承認道路狀況很糟，很多社區長久以來都沒有得到足夠的資金，她計劃優先支援低收入社區。

此次，奧克蘭中區和東區將會得到最多的資金1,510萬，Eastlake和Fruitvale將會獲得1,450萬，East Oakland Hills為500萬。

有East Oakland Hills的市民表示，來自房產稅的收入最多，市府應該有財力修復市內所有的道路，大家都好奇稅款都用在了何處。

有奧克蘭市民說：”我們住在加州，繳稅最多的地方之一，我不明白如何沒足夠的錢修復道路，我們可以看一下嗎？”

市長Schaaf表示，市民會看到政府投入更多的錢，但需要耐心等待。

市長Schaaf說：”奧克蘭已幾十年沒維修道路，所以也不能一下子修好。”

這項撥款仍需要市議會通過，預計將會在本月晚些時候發生。

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