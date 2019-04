奧克蘭將撥款數千萬修復道路 低收入社區優先

【KTSF 鄭麗娜報導】

奧克蘭計劃撥款數千萬資金,用來改善長期未經修復的市內道路,本次撥款優先支援修復低收入社區的道路坑洞。

奧克蘭的市民都認為,自己社區的道路是最差的,而市府在這方面毫無作為。

由於奧克蘭長期忽視道路坑洞問題,現在每個社區都認為,自己應該優先獲得撥款。

奧克蘭市長Libby Schaaf也承認道路狀況很糟,很多社區長久以來都沒有得到足夠的資金,她計劃優先支援低收入社區。

此次,奧克蘭中區和東區將會得到最多的資金1,510萬,Eastlake和Fruitvale將會獲得1,450萬,East Oakland Hills為500萬。

有East Oakland Hills的市民表示,來自房產稅的收入最多,市府應該有財力修復市內所有的道路,大家都好奇稅款都用在了何處。

有奧克蘭市民說:”我們住在加州,繳稅最多的地方之一,我不明白如何沒足夠的錢修復道路,我們可以看一下嗎?”

市長Schaaf表示,市民會看到政府投入更多的錢,但需要耐心等待。

市長Schaaf說:”奧克蘭已幾十年沒維修道路,所以也不能一下子修好。”

這項撥款仍需要市議會通過,預計將會在本月晚些時候發生。

