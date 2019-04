【KTSF】

今年全美爆發麻疹疫情波及的州分中,加州的情況較為嚴重,灣區更已出現5名患者。

根據疾控中心的數據,全美目前有387宗麻疹個案,是近20年來數量第二多,波及全國15個州分,其中加州的規模較大。

加州自開年以來已出現16宗個案,其中6宗出現在灣區,及灣區以南Santa Cruz縣。

麻疹是一種傳染性高的疾病,如果有人出現麻疹病症,例如發燒、咳嗽、流鼻水、眼瞼水腫,而且在感染後7到21天出現皮疹,到醫院求診前應先打電話給醫生,讓醫院或診所做好預防措施,保護病人及訪客安全。

