“摩登原始屋”被市府起訴違例 業主方李邦琴反控市府（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區僑領方李邦琴的”摩登原始屋”,因為被Hillsborough市府控告成了國際新聞,方李邦琴的委任律師表示,Hillsborough侵犯了方李的言論自由,她們決定要反控告市府。

週一記者三度造訪方李邦琴的”摩登原始人屋”,屋內屋外的裝飾又稍微不同,像是後院放了”小心台階”的警告標誌。

除了恐龍雕像,又多了一具大型的犀牛象,外星人的碟子從前院搬到後院,還多了一個外星人,在植物方面,多種了許多仙人掌。

儘管這棟房子因為官司登上國際媒體,不過站在前院的摩登原始人Fred的招牌微笑依舊沒變,而且還多加了他的老婆Wilma雕像,已及原始人的歡呼聲”yabba dabba doo”。

上個月Hillsborough市府律師入稟法庭,控告方李邦琴沒有得到許可,就私自加裝這些雕塑品,而且後院臺階沒有手扶裝置,相當危險,市府甚至用”公害”來形容,要求方李邦琴立刻拆除。

方李邦琴的代表律師Angela Alioto,首次針對官司接受媒體採訪。

Alioto說:”市府要她把所有東西移走,這就是景觀,他們要她在恐龍前面種樹,所以看不到恐龍,方李在恐龍前面種樹,市府又說不夠大,市府就是要踢掉這些恐龍,他們可以說是許可問題,但根本不是,我們可以證明。”

Alioto跟方李邦琴是將近40年的朋友,她說方李邦琴被告十分震驚,於是求助她。

Alioto說,市府侵犯了方李邦琴的言論及宗教自由。

Alioto說:”這棟房子已經空了兩年,市府難道寧願空在那讓人討厭,那才真的是”公害”,但關於市府攻擊並騷擾方李,她只是在做一個幻想,她這一輩子所愛,她認為自己有權利這麼做,但是市府騷擾方李的方式,已經到了令人憤怒的地步。”

市府律師強調,很多民眾都把焦點放在討喜的原始人,而沒注意到房子的主人一再藐視市府的三次通知及申請許可。

自從官私曝光後,這棟房子吸引了全國乃至國際矚目,還有人在網上發起請願,保留所有的景觀造型。

方李邦琴4月11日將會在這裡召開記者會,反控Hillsborough 市府。

