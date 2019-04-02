“摩登原始屋”被市府起訴違例 業主方李邦琴反控市府（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區僑領方李邦琴的”摩登原始屋”，因為被Hillsborough市府控告成了國際新聞，方李邦琴的委任律師表示，Hillsborough侵犯了方李的言論自由，她們決定要反控告市府。

週一記者三度造訪方李邦琴的”摩登原始人屋”，屋內屋外的裝飾又稍微不同，像是後院放了”小心台階”的警告標誌。

除了恐龍雕像，又多了一具大型的犀牛象，外星人的碟子從前院搬到後院，還多了一個外星人，在植物方面，多種了許多仙人掌。

儘管這棟房子因為官司登上國際媒體，不過站在前院的摩登原始人Fred的招牌微笑依舊沒變，而且還多加了他的老婆Wilma雕像，已及原始人的歡呼聲”yabba dabba doo”。

上個月Hillsborough市府律師入稟法庭，控告方李邦琴沒有得到許可，就私自加裝這些雕塑品，而且後院臺階沒有手扶裝置，相當危險，市府甚至用”公害”來形容，要求方李邦琴立刻拆除。

方李邦琴的代表律師Angela Alioto，首次針對官司接受媒體採訪。

Alioto說：”市府要她把所有東西移走，這就是景觀，他們要她在恐龍前面種樹，所以看不到恐龍，方李在恐龍前面種樹，市府又說不夠大，市府就是要踢掉這些恐龍，他們可以說是許可問題，但根本不是，我們可以證明。”

Alioto跟方李邦琴是將近40年的朋友，她說方李邦琴被告十分震驚，於是求助她。

Alioto說，市府侵犯了方李邦琴的言論及宗教自由。

Alioto說：”這棟房子已經空了兩年，市府難道寧願空在那讓人討厭，那才真的是”公害”，但關於市府攻擊並騷擾方李，她只是在做一個幻想，她這一輩子所愛，她認為自己有權利這麼做，但是市府騷擾方李的方式，已經到了令人憤怒的地步。”

市府律師強調，很多民眾都把焦點放在討喜的原始人，而沒注意到房子的主人一再藐視市府的三次通知及申請許可。

自從官私曝光後，這棟房子吸引了全國乃至國際矚目，還有人在網上發起請願，保留所有的景觀造型。

方李邦琴4月11日將會在這裡召開記者會，反控Hillsborough 市府。

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