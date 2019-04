“舊金山清潔電力”計劃展開 最大規模用戶註冊行動 （視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

4月是地球月,舊金山市長布里德宣佈”舊金山清潔電力”計劃,CleanPowerSF也在週一展開全市最大規模一次用戶註冊行動。

說:”從本月開始展開最大也是最後一次’舊金山清潔電力’計劃的註冊行動,從今天起到地球月結束,會有超過25萬新註冊用戶。”

“舊金山綠色電力”計劃從2016年5月開始分期實施,該計劃是舊金山對抗全球暖化的行動之一,市府計劃到2030年,全市可百分百使用可再生電力,到2050年則使用百分百可再生能源。

說:”我很自豪地宣佈,舊金山目前已減少溫室氣體,低於1990年水平36%。”

數據顯示,舊金山人口與1990年相比增加了22%,經濟則增長166%,不過碳排放則相對明顯下降。

在沒有採用清潔電力計劃之前,傳統的發電佔舊金山溫室氣體排放近三成,而實施該計劃後,全市碳排放下降了11%。

“舊金山清潔電力”計劃提供的清潔電能目前已達48%,不僅高於太平洋煤電公司(PG&E),而且價格也更便宜,市府預計在60天註冊期結束後,全市將有約36萬商戶及住戶加入該計劃。

