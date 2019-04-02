“舊金山清潔電力”計劃展開 最大規模用戶註冊行動 （視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

4月是地球月，舊金山市長布里德宣佈”舊金山清潔電力”計劃，CleanPowerSF也在週一展開全市最大規模一次用戶註冊行動。

說：”從本月開始展開最大也是最後一次’舊金山清潔電力’計劃的註冊行動，從今天起到地球月結束，會有超過25萬新註冊用戶。”

“舊金山綠色電力”計劃從2016年5月開始分期實施，該計劃是舊金山對抗全球暖化的行動之一，市府計劃到2030年，全市可百分百使用可再生電力，到2050年則使用百分百可再生能源。

說：”我很自豪地宣佈，舊金山目前已減少溫室氣體，低於1990年水平36%。”

數據顯示，舊金山人口與1990年相比增加了22%，經濟則增長166%，不過碳排放則相對明顯下降。

在沒有採用清潔電力計劃之前，傳統的發電佔舊金山溫室氣體排放近三成，而實施該計劃後，全市碳排放下降了11%。

“舊金山清潔電力”計劃提供的清潔電能目前已達48%，不僅高於太平洋煤電公司（PG&E），而且價格也更便宜，市府預計在60天註冊期結束後，全市將有約36萬商戶及住戶加入該計劃。

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