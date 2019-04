【KTSF 林佩樺報導】

加州網上銷售稅週一開始實施,將為州府帶來5億元收入,這對上網購物的民眾會有甚麼影響?

過去電商平台只要沒有在某州開設實體店面,電商平台都不用繳稅。

去年聯邦最高法院就南達科他州跟Wayfair公司的訴訟推翻上述的法規,加州在今年4月1號開始按照該裁定,向外州電商徵稅。

只要在加州ㄧ年有超過200個交易數,或在加州的銷售額超過10萬元,這個稅務就得課徵,就是說網路店家符合上述條件,也要開始向加州消費者收取加州銷售稅。

民眾如果向那些在加州沒有實體店的電商購買東西,而地址填加州,則就會被多收取加州州稅。

專家預估這將讓州府收取高達5.54億的額外收入。

