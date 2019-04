探討阿茲海默症：照護者心聲及醫生建議（一）

【KTSF 萬若全報導】

阿茲海默症協會發布今年阿茲海默症事實與數據報告,顯示在加州乃至全國這個疾病的負擔都持續加重,從本集開始一連五集,我們從不同角度來探討阿茲海默症,首先來聽一位照護者的心聲,以及醫生的建議。

嚴嘉安的母親在2000年就出現阿茲海默症的徵狀,一直到2015年去世,這15年來,嚴嘉安是主要照護者,有一段時間還出現憂鬱症。

嚴嘉安說:”最嚴重的時候,她有時候會拍桌子,然後就是好像會打人一樣,推你,打你一下這樣,就是和最親近的人,就是主要看護者就是我,看到我姊姊、哥哥,她絕對不會這樣,很客氣,就好像在外面我們吃飯,天比較冷的時候,我把一件衣服批在她身上,她就甩掉,但是我姊姊披上去,她就說謝謝。”

對於母親這樣的態度,嚴嘉安說還好有參加講座,了解患者的行為。

嚴嘉安說:”我去上課已經懂了,所以我沒辦法,她這樣的話我有時候就馬上轉到室外去深呼吸,這樣釋放自己,去上班的時候,會哭,同事會問我,昨天你媽媽做了甚麼事,他們每天這樣問我,反而我有人可以講可以釋放,回家就好一點,應該說真的是滿辛苦的。”

嚴嘉安本身也有高血壓與糖尿病,在外經商的先生看她這麼辛苦,建議把母親送到老人公寓,嚴嘉安覺得自己不孝,還是每天到老人公寓陪母親。

嚴嘉安說:”我有一段時間感到把我媽媽搬出去的,我是不孝順的,反而壓力很大,我還住在那裡陪我媽一段時間,就是怕她不習慣,她會晚上起床站在我床前,把我嚇的眼睛一睜。”

老年醫學專科醫師廖俊惠說:”決定要不要把病人送到療養院,決定的因素很多,要考慮很多,第一照顧人本身能夠照顧,現在很多照顧者都是女兒,有時女兒在上班,或是你的另一半,跟你年紀差不多,要照顧體力上就沒辦法。”

廖俊惠醫生是老年科專家,目前專注在安寧病房,他說家屬要了解,阿茲海默症是一種病,對於病人的行為就比較能夠容忍,如果必須要把患者送到療養院,也不要覺得有罪惡感,此外照顧阿茲海默症末期患者,跟照顧癌症患者也不同,而且更複雜。

廖俊惠醫生說:”阿茲海默症病人,到最後根本不認識你,而且他完全沒有那種,在外人看一點尊嚴都沒有,人生尊嚴都沒有,在這種情況之下,有時候他的照顧因素會更複雜,還有一個比較麻煩,就是阿茲海默症患者,常常會拖得比較久,所以對家屬來講負擔也比較重,這些也是要考慮因素。”

阿茲海默症患者死亡大部分原因,都是吞嚥困難產生的肺部感染。

廖俊惠醫生說:”到最後他就是沒有辦法吞,這時候就是醫生要跟家屬要討論,因為很多特別是華人更多,ㄧ定不可以讓他餓死,死一定要死,但怎麼可以讓他餓死,所以無論如何他不能吞東西,你就插管子繼續餵他,因為到最後即使能夠延長生命一兩個月,那一兩個月如果很受苦的話,他的尊嚴,這些都是要考慮,我們一般來講,通常不太建議去插管子。”

廖俊惠醫生將會在4月6日星期六舉行華人阿茲海默症論壇,分享關於患者行為方面以及安寧療護,民眾可以上網報名。

