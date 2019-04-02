探討阿茲海默症：照護者心聲及醫生建議（一）

【KTSF 萬若全報導】

阿茲海默症協會發布今年阿茲海默症事實與數據報告，顯示在加州乃至全國這個疾病的負擔都持續加重，從本集開始一連五集，我們從不同角度來探討阿茲海默症，首先來聽一位照護者的心聲，以及醫生的建議。

嚴嘉安的母親在2000年就出現阿茲海默症的徵狀，一直到2015年去世，這15年來，嚴嘉安是主要照護者，有一段時間還出現憂鬱症。

嚴嘉安說：”最嚴重的時候，她有時候會拍桌子，然後就是好像會打人一樣，推你，打你一下這樣，就是和最親近的人，就是主要看護者就是我，看到我姊姊、哥哥，她絕對不會這樣，很客氣，就好像在外面我們吃飯，天比較冷的時候，我把一件衣服批在她身上，她就甩掉，但是我姊姊披上去，她就說謝謝。”

對於母親這樣的態度，嚴嘉安說還好有參加講座，了解患者的行為。

嚴嘉安說：”我去上課已經懂了，所以我沒辦法，她這樣的話我有時候就馬上轉到室外去深呼吸，這樣釋放自己，去上班的時候，會哭，同事會問我，昨天你媽媽做了甚麼事，他們每天這樣問我，反而我有人可以講可以釋放，回家就好一點，應該說真的是滿辛苦的。”

嚴嘉安本身也有高血壓與糖尿病，在外經商的先生看她這麼辛苦，建議把母親送到老人公寓，嚴嘉安覺得自己不孝，還是每天到老人公寓陪母親。

嚴嘉安說：”我有一段時間感到把我媽媽搬出去的，我是不孝順的，反而壓力很大，我還住在那裡陪我媽一段時間，就是怕她不習慣，她會晚上起床站在我床前，把我嚇的眼睛一睜。”

老年醫學專科醫師廖俊惠說：”決定要不要把病人送到療養院，決定的因素很多，要考慮很多，第一照顧人本身能夠照顧，現在很多照顧者都是女兒，有時女兒在上班，或是你的另一半，跟你年紀差不多，要照顧體力上就沒辦法。”

廖俊惠醫生是老年科專家，目前專注在安寧病房，他說家屬要了解，阿茲海默症是一種病，對於病人的行為就比較能夠容忍，如果必須要把患者送到療養院，也不要覺得有罪惡感，此外照顧阿茲海默症末期患者，跟照顧癌症患者也不同，而且更複雜。

廖俊惠醫生說：”阿茲海默症病人，到最後根本不認識你，而且他完全沒有那種，在外人看一點尊嚴都沒有，人生尊嚴都沒有，在這種情況之下，有時候他的照顧因素會更複雜，還有一個比較麻煩，就是阿茲海默症患者，常常會拖得比較久，所以對家屬來講負擔也比較重，這些也是要考慮因素。”

阿茲海默症患者死亡大部分原因，都是吞嚥困難產生的肺部感染。

廖俊惠醫生說：”到最後他就是沒有辦法吞，這時候就是醫生要跟家屬要討論，因為很多特別是華人更多，ㄧ定不可以讓他餓死，死一定要死，但怎麼可以讓他餓死，所以無論如何他不能吞東西，你就插管子繼續餵他，因為到最後即使能夠延長生命一兩個月，那一兩個月如果很受苦的話，他的尊嚴，這些都是要考慮，我們一般來講，通常不太建議去插管子。”

廖俊惠醫生將會在4月6日星期六舉行華人阿茲海默症論壇，分享關於患者行為方面以及安寧療護，民眾可以上網報名。

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