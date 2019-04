【KTSF】

灣區經過一個溫暖和陽光普照的週末之後,週一開始有驟雨,氣象局預測這個星期都是陰雨的天氣。

俗語有話,4月時雨催生5月的花,灣區的4月仍然是雨季。

國家氣象局表示,今個星期有兩股風暴,週一的風暴正吹襲灣區,週二預料仍有驟雨,另一股風暴週四抵達,預測週五會下雨,而且雨勢頗大。

氣象局表示,本週氣溫偏涼,稍為低於正常,下星期將回暖。

另外,Sierra山區週二和週四、週五將會下雪。

