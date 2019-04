【i-CABLE】

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男,前年在馬來西亞機場被毒殺案,越南籍女被告段氏香承認”以危險武器傷害他人罪”,被判監3年4個月。

包著淺藍色頭巾的段氏香,被押到莎阿南高等法院應訊。

控方在庭上表示,司法部長決定把控罪由謀殺改為”以危險武器傷害他人罪”,最高刑罰是監禁10年,遠比謀殺罪的最高刑罰死刑低。段氏香在庭上承認控罪,求情希望輕判。

段氏香是2017年,金正男於吉隆坡機場被人以VX神經毒劑殺害案的唯一被告,原本涉案的印尼籍女被告艾莎,早前已獲撤銷控罪。

