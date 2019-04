饒舌歌手被Vallejo警員連轟21槍斃命 案發視頻公開（視頻）

【KTSF】

東灣Vallejo市警方上月開槍擊斃一名本地饒舌歌手,週五首次公開了在場6名警員隨身鏡頭所拍攝到的案發畫面。

警方當晚接到有人報警指,有一名男人在一間Taco Bell快餐店的外賣車道中於車內睡著覺,該名男子身份是20歲非洲裔男子William McCoy。

警員表示,見McCoy大腿上擺放了一枝手槍,於是想方法拿走該枝手槍,警員當時對話內容提到,想直接開車門拿走手槍,然後將McCoy拉出車,警員先將警車泊在McCoy的車面前,怎料此時McCoy就醒過來。

警員從命令McCoy到開槍之前,只有大約4秒鐘時間,McCoy家人的代表律師表示,McCoy當時被警員開槍射了21次。

Vallejo警局局長就解釋,McCoy醒來時身子往前傾,他的左手伸去拿手槍,警員就在當時開槍射他。

警局又指,該6名警員事後將會如常上班執勤。

但是McCoy家人的代表律師就指,警員只是猜測McCoy取槍,無人見到McCoy當時有舉手拿起手槍。

McCoy的家人就說,案中警員是對McCoy行刑,又指已打算控告警局和該6名警員。

律師又認為,警員處理手法不當,應該與McCoy保留一段安全距離,用擴音器叫醒他,給機會他投降。

