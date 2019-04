南卡州大學女生召Uber但上錯車 被兇徒綁架殺害

【KTSF】

南卡羅來納州大學一名女學生,上週五晚與朋友聚會後,上錯一輛她誤以為是Uber的汽車,失蹤一日後被證實遇害,警方已拘捕汽車的司機。

21歲的Samantha Josephson,上週五晚與朋友Columbia市消遣後打算回家,並聯絡了Uber網的。

警方表示,一輛黑色汽車向她駛近,Josephson以為是Uber,就上錯了車。

這輛汽車的司機,24歲的Nathaniel Rowland襲擊她,並綁架她,將她殺害,Josephson的遺體在上車地點90英哩外的田地被發現。

警方在疑犯的汽車上找到死者的血液及手機,暫時不知道疑犯的殺人動機。

今次事件震驚整個大學校園,Uber沒有回應事件,警方呼籲學生之間要守望相助,盡量不要單獨一個人。

