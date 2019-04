美國政府發報告批評”中國製造2025″計劃

【i-CABLE】

美國政府發表報告,批評中國一方面限制市場准入,但同時又透過”中國製造2025″等計劃,干預並支持中國企業發展,報告指由於中國未有改變政策措施,美國才對中國進口貨品加徵關稅。

正值中美貿易談判之際,美國貿易代表辦公室發表新一份貿易評估報告,提到中國在數個領域的貿易政策及做法,引起華府和美國持分者的關注。

報告指,中國政府過去一年持續推行產業政策限制進口商品及外國製造商等的市場准入,同時為國企提供大量資源,以及政策措施支持。

美國前年根據《301貿易條款》調查中國有否要求外國企業向中國企業轉移技術、侵犯美國知識產權等,但直至去年11月,北京仍未有採取任何措施改變有關政策和做法,故此美國先後決定對總值2,500億美元的中國進口商品徵收額外關稅。

報告亦批評”中國製造2025″計劃,表面上是為提高生產效率,實制上是透過政策措施及補貼協助國內產業自主創新發展,卻導致大量的產能過剩,長遠影響美國,以及世貿組織其他成員國的利益,認為”中國製造2025″計劃下一個目標是取代外國企業,最終爭取中國在全球多個領域及行業佔一大席位。

報告指中國自加入世貿後,至今仍未向組織全面報告當局補貼產業的情況,亦只是曾在美國提出申訴後,才報告地方政府補貼產業的情況。

貿易評估報告中亦有提及香港,指港府未有履行世貿協議,向海關估價委員會呈交議題清單。又指港府雖然致力保障知識產權,但版權制度落後,未能阻止電子侵權行為。

美國企業亦注意到仍然有不少侵權貨品會過境香港傾銷至香港及其他地方。美方亦關注港府於前年推行有關推廣嬰兒食用產品的守則,會否由自願性質變為強制措施。

