解放軍戰機飛越台海中線 蔡英文指中方挑釁地區安全穩定

【i-CABLE】

解放軍兩架戰機週日飛越台海中線,台灣的蔡英文總統批評,做法片面改變兩岸現狀,公然挑釁地區安全穩定。在北京外交部表示,不了解有關情況。

蔡英文在總統府出席活動時,提到台灣的安全面臨多方面挑戰,批評解放軍戰機飛越台灣海峽中線,破壞兩岸默契。蔡英文亦召開內閣會議,就最新形勢及台灣軍方的準備工作等聽取有關當局簡報,她在會上指示軍方對於蓄意越過台海中線的挑釁行為,必須第一時間強勢驅離。

台灣的國防部指,兩架解放軍殲-11戰機週日早上越過台海中線,並進入台灣西南面空域,台灣空軍派戰機緊急升空攔截後,解放軍戰機飛回中線以西。

美國在台協會認為,大陸試圖片面改變現狀是有害的做法,呼籲大陸停止強制脅迫手段,恢復與台灣民選政府對話。

台灣中央社報道,這次是1999年時任李登輝總統發表”兩國論”之後,再次有解放軍戰機飛越台海中線。有分析認為,大陸可能是基於近日台美關係友好,想藉行動告知美國不要再觸碰兩岸關係的底線。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。