聯邦航空管理局(FAA)在3月中下令停飛波音737 Max型號客機之後,西南航空(Southwest)預料將取消飛更多航班,原定在5月起飛的一些班次,都有可能受到影響。

自從本月初發生的埃塞俄比亞空難中,有失事的737 Max型號客機墜毀之後,聯邦航空管理局下令停飛所有737 Max型號客機,西南航空至今取消了近3,000幾個航班。

西南航空是擁有最多該款型號客機的航空公司,在舊金山和聖荷西國際機場都有班次,有乘客表示,幸好沒有坐上懷疑有問題的客機。

聯邦航空管理局早前表示,在波音為737 MAX系列客機安裝更新軟件,改善客機的自動偵測系統後,才會解除對這款客機的禁飛令。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。