加州議員再提法案在舊金山設毒品安全注射中心

【KTSF】

極具爭議的安全注射中心,今年又再度重新出發,代表舊金山的加州參議員威善高今年會再提出新法案,爭取在舊金山設立一個為期3年的毒品安全注射中心。

加州議會進入新的立法年度,備受爭議、允許合法吸毒的安全注射中心法案,去年原本已經在議會中獲得通過,不過最終被時任州長布朗否決,華裔社區亦有不少人表明反對設立這個中心。

威善高今年再接再厲提出AB 362,建議在舊金山設立一個為期3年的先導計劃,營運一個安全注射中心,當中會有社工和醫務人員駐守,並提供清潔的工具,讓有需要的人在中心內合法吸毒,同時亦為願意戒毒的人提供各種支援服務。

舊金山市長布里德一直大力支持這個注射中心,去年已選址田德隆區開設注射中心,不過最終被否決。

威善高指出,已經與新上任的州長紐森談過,紐森對這個計劃持開放的態度,亦願意與威善高合作,看看法案的內容,令注射中心有望重新出發。

威善高亦指,有信心法案今年會通過。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。