加州議員再提法案在舊金山設毒品安全注射中心

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極具爭議的安全注射中心，今年又再度重新出發，代表舊金山的加州參議員威善高今年會再提出新法案，爭取在舊金山設立一個為期3年的毒品安全注射中心。

加州議會進入新的立法年度，備受爭議、允許合法吸毒的安全注射中心法案，去年原本已經在議會中獲得通過，不過最終被時任州長布朗否決，華裔社區亦有不少人表明反對設立這個中心。

威善高今年再接再厲提出AB 362，建議在舊金山設立一個為期3年的先導計劃，營運一個安全注射中心，當中會有社工和醫務人員駐守，並提供清潔的工具，讓有需要的人在中心內合法吸毒，同時亦為願意戒毒的人提供各種支援服務。

舊金山市長布里德一直大力支持這個注射中心，去年已選址田德隆區開設注射中心，不過最終被否決。

威善高指出，已經與新上任的州長紐森談過，紐森對這個計劃持開放的態度，亦願意與威善高合作，看看法案的內容，令注射中心有望重新出發。

威善高亦指，有信心法案今年會通過。

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