舊金山漁人碼頭附近上週五晚發生槍擊案,造成一名25歲男子受傷。

警方於晚上11時15分接報,案發現場位於Jefferson街夾Hyde街附近。

男受害人當時正與坐在汽車中的一名友人談話,期間與身處一輛四門房車的疑犯發生口角,疑犯接著向男受害人開槍,之後駕車逃離現場。

男受害人已送院治療,沒有生命危險。

警方尚未就案件拘捕任何人。

