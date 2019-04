【KTSF】

從本週一開始,灣區有幾個城市將會加收銷售稅。

銷售稅增加的城市包括Antioch、Alameda、Redwood City、Los Gatos、Martinez,以及Santa Rosa。

至於在全加州就有一共51個城市,都將會在4月起增加地區銷售稅。

