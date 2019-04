【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週一早上一個倉庫發生三級大火,現場傳出濃濃黑煙。

消防局是於早上8時28分接報,指Solano Way 2000號路段外發生火警,地點鄰近東12街及880公路,現場傳出的濃煙在遠處也可看到。

消防員到場後,發現火勢已波及東12街1900號路段一個倉庫,名叫American Emperor的建築物料供應公司。

當局表示,由於恐防建築物會倒塌,消防員目前只能在外圍射水撲火,同時確保火勢不會進一步蔓延到其他建築物。

由於火場傳出濃濃黑煙,消防當局已呼籲民眾暫時不要到火場附近地區。

