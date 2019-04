奧克蘭男童意外自轟中槍危殆 家人望生父可出獄探望

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一名4歲男童,上週三意外用槍打中自己的頭部後,至今情況仍然危殆,未來幾天的發展對男童相當關鍵,男童的家人請求加州州長紐森幫忙,從監獄中釋放男童的生父數天,讓他可以陪在兒子身邊。

4歲男童Navaun Jackson的媽媽表示,Navaun非常堅強,只要他仍然呼吸,相信他一定會捱過危險時期。

警方表示,Navaun與媽媽上週三去到東奧克蘭一間屋,探望媽媽的男友時,Navaun在屋內找到一把槍,意外地打中自己的頭部。

事發後,Navaun的媽媽一直陪伴在側,但家人希望Navaun的生父Nathan Jackson都能夠陪Navaun。

Navaun的生父Jackson,早前因為持械襲擊案被判監9年,在Salinas Valley州府監獄服刑。

家人請求州長紐森能夠暫時釋放Jackson,讓他見見自己的兒子。

Navaun的外公表示,就算需要有警員,全程監管及護送Jackson,他們亦願意自負所有費用,因為不想他的爸爸有任何遺憾。

另外,涉案的手槍是屬於Navaun媽媽的男朋友Terrance Wilson,他已經被警方拘捕,被落案起訴虐待兒童、藏有槍械等多向控罪,州長紐森至今仍未表態。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。