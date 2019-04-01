奧克蘭男童意外自轟中槍危殆 家人望生父可出獄探望

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東灣奧克蘭（屋崙）一名4歲男童，上週三意外用槍打中自己的頭部後，至今情況仍然危殆，未來幾天的發展對男童相當關鍵，男童的家人請求加州州長紐森幫忙，從監獄中釋放男童的生父數天，讓他可以陪在兒子身邊。

4歲男童Navaun Jackson的媽媽表示，Navaun非常堅強，只要他仍然呼吸，相信他一定會捱過危險時期。

警方表示，Navaun與媽媽上週三去到東奧克蘭一間屋，探望媽媽的男友時，Navaun在屋內找到一把槍，意外地打中自己的頭部。

事發後，Navaun的媽媽一直陪伴在側，但家人希望Navaun的生父Nathan Jackson都能夠陪Navaun。

Navaun的生父Jackson，早前因為持械襲擊案被判監9年，在Salinas Valley州府監獄服刑。

家人請求州長紐森能夠暫時釋放Jackson，讓他見見自己的兒子。

Navaun的外公表示，就算需要有警員，全程監管及護送Jackson，他們亦願意自負所有費用，因為不想他的爸爸有任何遺憾。

另外，涉案的手槍是屬於Navaun媽媽的男朋友Terrance Wilson，他已經被警方拘捕，被落案起訴虐待兒童、藏有槍械等多向控罪，州長紐森至今仍未表態。

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