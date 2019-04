【KTSF】

中半島San Mateo縣警方拘捕一名男子,他涉嫌在一間健身中心的更衣室內露體,並有不當行為。

警方表示,49歲的Daly City居民Thomas Myint,涉嫌於上週四晚,在中半島Millbrae市Broadway街979號的24 Hour健身中心的更衣室內露體,並對著一名16歲少年自慰。

少年見狀向向健身中心職員報告,職員隨即報警。

疑犯涉嫌露體和滋擾未成年人士,目前被關押在Maguire縣懲教所。

