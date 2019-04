頭戴”美國再強大”帽男子涉在舊金山用利劍傷人

【KTSF】

舊金山一個滑軸溜冰場外上週五發生利劍傷人案,一名男子被指用劍刺傷另一名男子,疑犯被指頭上戴著”讓美國再強大”(Make America Great Again)的帽子,正被警方追緝。

據舊金山紀事報報導,事發於Church of 8 Wheels外,疑犯傷人後立即逃離現場,傷者在行人路上血流如注。

報導引述警員的話稱,頭戴”MAGA”帽的疑犯步向受害人,雙方開始發生口角,受害人想拿走疑犯的帽子時,疑犯抽出利劍,向受害人的手部刺去。

舊金山警方已證實曾發生襲擊案,但拒絕透露細節。

受害人已送院治療,沒有生命危險。

另外,有目擊者表示,在案發30分鐘前,曾看到頭戴”MAGA”帽的男子路過,他的外套後方藏了一把劍,他說該名男子曾對他喝罵歧視同性戀者的語句。

溜冰場的前身是Sacred Heart天主教堂,經營者David Miles說,他沒有目擊案發經過,但有對受害人施援手。

