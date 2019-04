【KTSF】

聯邦航空管理局(FAA)表示,週一早上多間航空公司出現電腦系統全線故障,一度影響全國多個航班運作。

受影響的航空公司,包括西南航空、達美航空、聯合航空、阿拉斯加航空,以及JetBlue捷藍航空,電腦故障導致這些航空公司的班機延誤。

全國各大機場包括紐約、波士頓、亞特蘭大的機場,均出現班機延誤的情況,而灣區的機場,例如舊金山國際機場及奧克蘭(屋崙)國際機場的航班,則不太受影響。

當局表示,目前問題已解決,建議乘搭飛機的民眾與航空公司聯繫,查詢航班情況。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。