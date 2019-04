【KTSF】

網約召車公司Lyft上週五上市,取得不俗的成績,但週一經歷首個完整交投日後,股價較上週五回落12%,收市跌破招股價。

Lyft股價週一回落9.28元,收市報69.01元,低於72元的招股價。

在上市首日,Lyft的股價一度升至88.60元,急漲21%,至接近收市時升幅收窄。

Lyft在成立以來,一直在虧損下經營,有分析師質疑其估值是否直的達到250億美元的水平,雖然如此,投資者對Lyft過去兩年的業績增長感到鼓舞。

