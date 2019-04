舊金山市長會華文媒體談海旁建露宿者中心爭議（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長布里德(London Breed)計劃在Embarcadero海旁停車場建造一個無家可歸者服務中心,在社區引起爭議,市長布里德週五向中文媒體表示,大家應該給機會,讓這些協助無家可歸者的計劃取得成果。

引起社區爭議的無家可歸者收容所選址,就是在30/32號碼頭對面的330號停車場,支持和反對計劃的社區人士,分別在籌款網站GoFundMe籌集律師費總數已經達到63,000名民眾的極端反應,突顯市民在解決約7,000名無家可歸人士問題上存在的分歧。

市長布里德表示,把無家可歸人士從一個社區移到另外一個社區,並不是解決問題的方法,她聽見社區人士發聲音,反對該服務中心在自己的鄰里,但布里德也強調,希望民眾能夠給市府機會協助解決問題。

市長布里德說:”這是一個機會去幫助解決,本市最困難的問題之一,無家可歸服務中心,幫他們不再露宿街頭,我們看到他們每晚露宿,甚至白天也睡在街頭,這是因為他們無處可去。”

布里德表示,市民有權利要市府在設立服務中心時負責任,這意味著地方必須乾淨,必須提供所需服務,並且確保社區安全,服務中心需要有保安人員,並在需要時請警員協助。

對於許多無家可歸人士有精神和嗜毒問題,布里德這麼說:”我多年來學到的是,人們除非願意求助,否則很難強迫他們接受治療,但你若提供一個安全友善的環境,讓他們感到真正有關懷與安樂,他們更可能去求助。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。