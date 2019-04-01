舊金山市長會華文媒體談海旁建露宿者中心爭議（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長布里德（London Breed）計劃在Embarcadero海旁停車場建造一個無家可歸者服務中心，在社區引起爭議，市長布里德週五向中文媒體表示，大家應該給機會，讓這些協助無家可歸者的計劃取得成果。

引起社區爭議的無家可歸者收容所選址，就是在30/32號碼頭對面的330號停車場，支持和反對計劃的社區人士，分別在籌款網站GoFundMe籌集律師費總數已經達到63,000名民眾的極端反應，突顯市民在解決約7,000名無家可歸人士問題上存在的分歧。

市長布里德表示，把無家可歸人士從一個社區移到另外一個社區，並不是解決問題的方法，她聽見社區人士發聲音，反對該服務中心在自己的鄰里，但布里德也強調，希望民眾能夠給市府機會協助解決問題。

市長布里德說：”這是一個機會去幫助解決，本市最困難的問題之一，無家可歸服務中心，幫他們不再露宿街頭，我們看到他們每晚露宿，甚至白天也睡在街頭，這是因為他們無處可去。”

布里德表示，市民有權利要市府在設立服務中心時負責任，這意味著地方必須乾淨，必須提供所需服務，並且確保社區安全，服務中心需要有保安人員，並在需要時請警員協助。

對於許多無家可歸人士有精神和嗜毒問題，布里德這麼說：”我多年來學到的是，人們除非願意求助，否則很難強迫他們接受治療，但你若提供一個安全友善的環境，讓他們感到真正有關懷與安樂，他們更可能去求助。”

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