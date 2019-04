【i-CABLE】

英國國會再開會辯論脫歐,預計週一再就不同脫歐選項進行第二輪指示性投票。

下議院議長伯考將決定就議員提出的哪些脫歐選項作指示性投票,包括英國脫歐後是否留在歐盟關稅同盟,以及是否支持硬脫歐等。 英國傳媒報道,政府有意用選出的方案與首相文翠珊的《脫歐協議草案》,讓議員在週二表決二選一,但若政府接受英國留在關稅同盟,運輸大臣紀嘉林及國際發展大臣莫佩琳會考慮辭職。 首相府回應指若留在關稅同盟,意味英國沒有獨立的貿易政策,又表明認為有勝算,才會第四度提交《脫歐協議草案》到國會表決。

