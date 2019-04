拜登被指不當親吻內華達州女州議員

【KTSF】

還沒有正式宣布加入2020年總統選戰的民主黨籍前副總統拜登,日前被前內華達州州議員指控,曾有不當親吻的行為。

前內華達州州議員Lucy Flores,近日在一本雜誌上撰文指,在2014年一場競選活動上,拜登曾從背後親吻了自己的後腦勺。

當時Flores是內華達州副州長民主黨候選人,她表示,自己感到尷尬、震驚和困惑。

Flores指,有必要現在站出來的原因是,拜登正在考慮競選總統,而多年來類似的不當行為,沒有被媒體認真地對待,在對所有候選人進行審查時,這一方面往往被遺漏忽略。

76歲的拜登則發表聲明,強烈否認指控,表示不當行為絕對不是自己的意圖。

有評論稱,被黨內女性指控”不當行為”,可能會直接影響到拜登角逐民主黨總統候選人提名的前景。

