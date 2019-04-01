拜登被指不當親吻內華達州女州議員

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還沒有正式宣布加入2020年總統選戰的民主黨籍前副總統拜登，日前被前內華達州州議員指控，曾有不當親吻的行為。

前內華達州州議員Lucy Flores，近日在一本雜誌上撰文指，在2014年一場競選活動上，拜登曾從背後親吻了自己的後腦勺。

當時Flores是內華達州副州長民主黨候選人，她表示，自己感到尷尬、震驚和困惑。

Flores指，有必要現在站出來的原因是，拜登正在考慮競選總統，而多年來類似的不當行為，沒有被媒體認真地對待，在對所有候選人進行審查時，這一方面往往被遺漏忽略。

76歲的拜登則發表聲明，強烈否認指控，表示不當行為絕對不是自己的意圖。

有評論稱，被黨內女性指控”不當行為”，可能會直接影響到拜登角逐民主黨總統候選人提名的前景。

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