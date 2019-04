【KTSF】

阿肯色州一間學校週一發生槍擊案,一名14歲學生被指在校內向一名8年級學生開槍,警方稱疑犯似乎是有預謀犯案。

事發於Prescott市一間學校,距離小石城約90哩遠。

受傷的學生已由直升機送往醫院救治,目前傷勢穩定,涉嫌開槍的學生已被扣查。

