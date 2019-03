影評：適合全家觀看的《小飛象》帶政治色彩

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

迪斯尼的經典動畫《小飛象》的故事在今年拍成真人版影片。

話說在1919年,一名在一次大戰回國的退伍軍人Holt,回到以前表演的馬戲團。妻子已經病逝,團主也把他的馴馬賣了,但是團主在Holt不在期間,替他照顧兩個孩子,Holt 也就認同接受。團主同時也買下一隻懷孕母象,以為能夠生出可愛小象,但母象生下來的,卻是有巨大耳朵的小象。Holt 的孩子一天意外發現小象Dumbo 原來能夠飛行,因此將牠訓練成為馬戲團的新明星。這個項目給一個大型遊樂園的老闆Vandevere 看中 ,將整個馬戲團帶到遊樂園中,但用意其實只是想小飛象Dumbo 和來自法國的高空雜技Colette 搭檔飛天表演。一切看似順利,可是一旦有預料不到的問題出現時,就鬧到天翻地覆。

這是迪斯尼繼《美女和野獸 Beauty and the Beast 》和《奇幻森林The Jungle Book》之後,將動畫片翻拍真人演出版的影片。這次請來Tim Burton 導演,他一貫的影片特色帶有陰暗、怪異色調。和之前的影片相比,似乎脫離了一貫的特色,算是他拍過的影片中,最適合家庭觀看的作品,但卻沒有特別感人或令人振奮的鏡頭。

縱然如此,電影情節也隱約反應了今天的政治現實。例如小飛象看來有令人難以接受的外貌與性格,但所用有的潛力卻令人刮目相看。而反派人物金錢掛帥,對人並不尊重。在得不到所要的事物時,亂發脾氣。這雖然是一百年前的故事,卻明顯的對美國目前的政局有一定的反射。還有小女孩對科學的求知被忽略 ,和強行拆散象媽媽和孩子,都帶有諷刺今天政壇與社會存在的醜陋現實。

《小飛象 Dumbo》是一部老少咸宜的影片。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:https://movies.disney.com/dumbo-2019

