亞裔漢San Mateo看房 疑偷走女屋主內衣（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo警方正在尋找一名亞裔男子，懷疑他上週末在看房子期間，偷走女屋主的內衣。

中半島San Mateo市上週日有一間正在出售的房屋，開放買家參觀，屋主不在家，只有一位經紀在。

屋主提供的監控錄影顯示，一名來看房的亞裔男子，在跟經紀短暫交流幾句後，經紀暫時離開房屋，該男子自己開始走入睡房。

出來之後，他穿的深色背心明顯塞了東西，變得腫脹，因此屋主懷疑是這名男子偷了女主人的昂貴胸衣。

說：”我們不知怎麼就報了警，可能事情沒什麼，警方也有更大的事情要辦，除非該男子自己出現，或再來看房，否則我們認為是無解。”

說：”目前為止，他是我們想要找的人，我們想知道他是誰，我們想跟他面談，找出他的動機，為甚麼要在房屋裡面，是否有偷胸衣。”

警方描述該名亞裔男子身高5呎4吋到5呎8吋之間，消瘦身材，戴眼鏡，身穿灰色長袖襯衫，身色背心和牛仔褲，希望有線索的民眾提供線索，同時也提醒出售房屋的屋主和經紀，一定要留意看屋的訪客。

說：’一個期望就是我們建議，如果某人進入你的房屋，確定他們有登記，或者提供某種身分證明，另一個期望是如果某人可疑，你可以不讓他進入房屋，或者你跟他在一起，並帶他一起參觀房屋。”

San Mateo警方的聯絡，電話：(650) 522-7626，或發電郵至[email protected]

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。