亞裔漢San Mateo看房 疑偷走女屋主內衣（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo警方正在尋找一名亞裔男子,懷疑他上週末在看房子期間,偷走女屋主的內衣。

中半島San Mateo市上週日有一間正在出售的房屋,開放買家參觀,屋主不在家,只有一位經紀在。

屋主提供的監控錄影顯示,一名來看房的亞裔男子,在跟經紀短暫交流幾句後,經紀暫時離開房屋,該男子自己開始走入睡房。

出來之後,他穿的深色背心明顯塞了東西,變得腫脹,因此屋主懷疑是這名男子偷了女主人的昂貴胸衣。

說:”我們不知怎麼就報了警,可能事情沒什麼,警方也有更大的事情要辦,除非該男子自己出現,或再來看房,否則我們認為是無解。”

說:”目前為止,他是我們想要找的人,我們想知道他是誰,我們想跟他面談,找出他的動機,為甚麼要在房屋裡面,是否有偷胸衣。”

警方描述該名亞裔男子身高5呎4吋到5呎8吋之間,消瘦身材,戴眼鏡,身穿灰色長袖襯衫,身色背心和牛仔褲,希望有線索的民眾提供線索,同時也提醒出售房屋的屋主和經紀,一定要留意看屋的訪客。

說:’一個期望就是我們建議,如果某人進入你的房屋,確定他們有登記,或者提供某種身分證明,另一個期望是如果某人可疑,你可以不讓他進入房屋,或者你跟他在一起,並帶他一起參觀房屋。”

San Mateo警方的聯絡,電話:(650) 522-7626,或發電郵至[email protected]

