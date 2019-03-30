南灣及中半島房價出現下跌 東灣仍上升（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

最新研究報告顯示，由於矽谷就業市場強勁，以及房屋短缺等因素，一度帶動房價屢創新高，不過今年2月與去年同期相比，顯示Santa Clara縣和San Mateo縣房價有下跌，反而東灣Alameda縣和Contra Costa縣房價有上升。

地產數據公司CoreLogic的最新研究發現，灣區的房屋市場，今年2月與去年同期相比，Santa Clara縣二手房，中位房價下降了16%，由129萬下降到109萬，San Mateo縣則下降6%，由145萬降到137萬。

僅管如此，兩個縣的獨立屋，房價一般仍超過100萬元，令中半島成為全美最貴的社區。

至於灣區9個縣整體來看，中位房價上升了4.6% ，達到79萬，當中以東灣升幅較為明顯。

分析人士稱，房屋銷售放緩，可能與去年加息及年底股市不穩定有關，而且即使矽谷高薪一族也已對高價房屋轉淡，Santa Clara縣超過兩百萬的房屋，上個月的銷售，比去年同期下降近三成。

不過東灣Alameda縣的二手屋中位價，上個月卻上升9.4%達到82萬，Contra Costa縣則上升5.5%，達到60萬，北灣Marin縣也有上升6.7%，達到123萬，舊金山則維持不變，中位房價仍是145萬。

CoreLogic表示，2012年4月，灣區房屋銷售中位價是425,000元，而去年5月，已上升超過一倍達到935,000元。

地產經紀表示，灣區房屋市場在部分地區仍然強勁，尤其是較低房價，或低於市場中位價的房屋仍然比較搶手，尤其在東灣，這類房屋的價格及銷售都呈增長趨勢。

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