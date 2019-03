南灣及中半島房價出現下跌 東灣仍上升（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

最新研究報告顯示,由於矽谷就業市場強勁,以及房屋短缺等因素,一度帶動房價屢創新高,不過今年2月與去年同期相比,顯示Santa Clara縣和San Mateo縣房價有下跌,反而東灣Alameda縣和Contra Costa縣房價有上升。

地產數據公司CoreLogic的最新研究發現,灣區的房屋市場,今年2月與去年同期相比,Santa Clara縣二手房,中位房價下降了16%,由129萬下降到109萬,San Mateo縣則下降6%,由145萬降到137萬。

僅管如此,兩個縣的獨立屋,房價一般仍超過100萬元,令中半島成為全美最貴的社區。

至於灣區9個縣整體來看,中位房價上升了4.6% ,達到79萬,當中以東灣升幅較為明顯。

分析人士稱,房屋銷售放緩,可能與去年加息及年底股市不穩定有關,而且即使矽谷高薪一族也已對高價房屋轉淡,Santa Clara縣超過兩百萬的房屋,上個月的銷售,比去年同期下降近三成。

不過東灣Alameda縣的二手屋中位價,上個月卻上升9.4%達到82萬,Contra Costa縣則上升5.5%,達到60萬,北灣Marin縣也有上升6.7%,達到123萬,舊金山則維持不變,中位房價仍是145萬。

CoreLogic表示,2012年4月,灣區房屋銷售中位價是425,000元,而去年5月,已上升超過一倍達到935,000元。

地產經紀表示,灣區房屋市場在部分地區仍然強勁,尤其是較低房價,或低於市場中位價的房屋仍然比較搶手,尤其在東灣,這類房屋的價格及銷售都呈增長趨勢。

