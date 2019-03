【KTSF】

灣區捷運(BART)位於東灣奧克蘭(屋崙)的West Oakland站週四晚發生槍擊命案,一名女子在停車場被人開槍擊斃。

事發於晚上10時半左右,案發地點在7街附近的車站停車場,女子送院搶救後不治。

捷運當局表示,暫時未知死者是否捷運乘客,當局尚未公布其身分,涉案疑犯仍未落網,調查員正翻看監控視頻尋找破案線索。

在救護人員搶救中槍女子期間,車站一度關閉逾半小時,其間列車在經過West Oakland站時沒有停站。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。