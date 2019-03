【i-CABLE】

英國脫歐再遇挫折,首相文翠珊分拆脫歐協議草案,提交國會闖關,以50多票之差再被否決。

草案在下議院以50票之差被否決,今次英國政府分拆草案,只表決英國退出歐盟的協議,稍後才處理英國脫歐後與歐盟關係的政治宣言。

根據歐盟早前的決定,目前脫歐限期只能推遲多兩星期至4月12日,屆時英國要向歐盟交代未來路向。

