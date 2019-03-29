不滿墨西哥打擊販毒不力 特朗普揚言下週關閉邊境

【KTSF 馮政浩報導】

特朗普總統政府表示，南面邊界的問題持續發酵，威脅要關閉，官員說由於要求庇護人數龐大，執法部門人手繃得很緊，援助團體就稱，維持邊境羈留者的需要極為艱辛。

特朗普威脅如果墨西哥再不對販毒等問題有所行動，下星期就會關閉美墨邊境。

特朗普說：”我就會關閉邊境了，多年來美墨貿易有逆差，關閉邊境對我們有利。”

他也繼續不斷鼓吹要興建美墨邊境圍牆。

特朗普說：”不要忘記我們的南界，我們現在正在南界廣興圍牆。”

有國防部官員透露，國防部正選擇興建兩國新屏障的地點。

美國陸軍工程隊表示，目標是在德州El Paso興建46哩圍欄，而亞利桑那州Yuma就起11哩。

隨著屏障計劃擴大，政府的邊境巡邏隊擴展至上限，協助移民的非政府機構也差不多資源用盡。

援助組織發言人Jack White說：”我們已去到盡，再多些就會打破我們處理過的紀錄。”

國土安全部部長Kirstjen Nielsen呼籲國會立法，容許政府盡快將無證兒童遞解出境。

Nielsen說，國土安全局羈留下的無證兒童很快超額，這是最逼切的人道風險問題。

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