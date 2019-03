矽谷多家高科技公司裁員千人 專家指非意味經濟衰退

【KTSF 】

就業發展部(EDD)週三證實,未來幾個星期,矽谷幾家知名科技公司將會裁員超過1,000人,不過有專家強調,裁員並不意味著經濟衰退,相反,這是科技行業的典型現象。

矽谷投資公司Joint Venture Silicon Valley主席Russ Hancock表示,矽谷有150萬工作人口,其中40%或以上是科技行業,科技公司不斷擴大或縮小規模、轉變發展方向、進入新市場、離開舊市場,這完全是意料之中的事。

科技公司PayPal、Oracle、SAP America等合共5間公司,近日通知EDD將合共裁員1,312人,其中SAP裁員最多,有446人,第二多是Oracle,會裁減352人,PayPal則裁減183人。

其中PayPal向EDD表示,公司正在重組架構,Oracle則指正在重新評估產品的重點。

Hancock表示,目前經濟強勁,這些被解僱的員工,可能很快就重新找到工作,不過有被解僱的科技員工就表示,可能不會重返科技行業。

