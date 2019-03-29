矽谷多家高科技公司裁員千人 專家指非意味經濟衰退

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就業發展部（EDD）週三證實，未來幾個星期，矽谷幾家知名科技公司將會裁員超過1,000人，不過有專家強調，裁員並不意味著經濟衰退，相反，這是科技行業的典型現象。

矽谷投資公司Joint Venture Silicon Valley主席Russ Hancock表示，矽谷有150萬工作人口，其中40%或以上是科技行業，科技公司不斷擴大或縮小規模、轉變發展方向、進入新市場、離開舊市場，這完全是意料之中的事。

科技公司PayPal、Oracle、SAP America等合共5間公司，近日通知EDD將合共裁員1,312人，其中SAP裁員最多，有446人，第二多是Oracle，會裁減352人，PayPal則裁減183人。

其中PayPal向EDD表示，公司正在重組架構，Oracle則指正在重新評估產品的重點。

Hancock表示，目前經濟強勁，這些被解僱的員工，可能很快就重新找到工作，不過有被解僱的科技員工就表示，可能不會重返科技行業。

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