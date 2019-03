南舊金山多個新住宅發展項目快將落成（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區許多城市,目前幾乎都有開發項目,作為生物科技重鎮的中半島南舊金山市,也有許多新發展項目,包括房屋、辦公大樓、零售店以及社區中心等,市府官員預期,未來幾年,該市居民的生活品質將大幅提升。

在南舊金山市的市中心周邊,可以看到好幾棟正在興建,或接近完工的新房屋公寓大樓。

南舊金山經濟及社區發展部負責人Alex Greenwood說:”南舊金山現在有超過3,600個房屋單位在興建中,大部分單位都集中在市中心,靠近火車站,而且還有800個單位計劃建在捷運站旁邊,非常令人興奮。”

Greenwood表示,南舊金山市中心很久沒有建新房屋,這一系列新建項目,當中包括中國海信集團在Linden Avenue 200號投資開發的97個公寓單位,而下個月,位於Miller街與Airport Boulevard街角的新公寓,也將有260個單位開始發售,當中也有低於市場價的可負擔房屋。

Greenwood說:”如果你看這些正在建的單位,或最近已發售的單位,或正在進行中的,我們有約兩成單位是可負擔單位,非常棒,我們社區急需可負擔房屋。”

另外,Miller街還有新落成的80間可負擔長者公寓單位,而新建房屋地面樓層,一般也都保留商業面積出租給小商業或零售店。

Greenwood說,所有新發展項目,市府都會徵收適度發展費,用這筆錢發展可負擔房屋項目,他還說,市中心住房增多,也有利經濟發展。

Greenwood說:”有新房屋會給零售業增添機會,關注到南舊金山,在過去幾年,我們已有超過14間新開的餐廳,娛樂及食品店。”

Greewood還說,許多海外或本地大藥廠,包括Merck、Pfizer,都希望在南舊金山有辦公室,因此市府正研究1,200萬平方呎可建辦公樓的區域,另外已有620萬平方呎已經或即將動工,包括以前是填埋垃圾場的Oyster Point商業大樓開發項目。

San Mateo縣選民去年11月通過W提案,贊成增加銷售稅0.5個百分點,南舊金山市政府對此表示歡迎,認為這筆資金可以改善城市的服務設施,包括增加公共圖書館以及社區活動中心等。

Greenwood說:”這個社區一直處於其它繁榮城市的陰影之下,現在輪到我們享受繁榮的來臨,現在是南舊金山的發展時刻,我們對未來5年的發展感到興奮。”

