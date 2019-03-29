南舊金山多個新住宅發展項目快將落成（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區許多城市，目前幾乎都有開發項目，作為生物科技重鎮的中半島南舊金山市，也有許多新發展項目，包括房屋、辦公大樓、零售店以及社區中心等，市府官員預期，未來幾年，該市居民的生活品質將大幅提升。

在南舊金山市的市中心周邊，可以看到好幾棟正在興建，或接近完工的新房屋公寓大樓。

南舊金山經濟及社區發展部負責人Alex Greenwood說：”南舊金山現在有超過3,600個房屋單位在興建中，大部分單位都集中在市中心，靠近火車站，而且還有800個單位計劃建在捷運站旁邊，非常令人興奮。”

Greenwood表示，南舊金山市中心很久沒有建新房屋，這一系列新建項目，當中包括中國海信集團在Linden Avenue 200號投資開發的97個公寓單位，而下個月，位於Miller街與Airport Boulevard街角的新公寓，也將有260個單位開始發售，當中也有低於市場價的可負擔房屋。

Greenwood說：”如果你看這些正在建的單位，或最近已發售的單位，或正在進行中的，我們有約兩成單位是可負擔單位，非常棒，我們社區急需可負擔房屋。”

另外，Miller街還有新落成的80間可負擔長者公寓單位，而新建房屋地面樓層，一般也都保留商業面積出租給小商業或零售店。

Greenwood說，所有新發展項目，市府都會徵收適度發展費，用這筆錢發展可負擔房屋項目，他還說，市中心住房增多，也有利經濟發展。

Greenwood說：”有新房屋會給零售業增添機會，關注到南舊金山，在過去幾年，我們已有超過14間新開的餐廳，娛樂及食品店。”

Greewood還說，許多海外或本地大藥廠，包括Merck、Pfizer，都希望在南舊金山有辦公室，因此市府正研究1,200萬平方呎可建辦公樓的區域，另外已有620萬平方呎已經或即將動工，包括以前是填埋垃圾場的Oyster Point商業大樓開發項目。

San Mateo縣選民去年11月通過W提案，贊成增加銷售稅0.5個百分點，南舊金山市政府對此表示歡迎，認為這筆資金可以改善城市的服務設施，包括增加公共圖書館以及社區活動中心等。

Greenwood說：”這個社區一直處於其它繁榮城市的陰影之下，現在輪到我們享受繁榮的來臨，現在是南舊金山的發展時刻，我們對未來5年的發展感到興奮。”

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