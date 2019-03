【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Muni公車上發生小提琴失竊案,警方表示,2月20號週三,男事主乘搭38號巴士時,遺留了昂貴的小提琴在車上,後來被一名女子拿走,警方公開車上監控錄影,拍攝到該女人的照片。

案發時間是2月20號早上9時多,照片中的女人涉嫌在男事主下車之後,從座位下面拿走用盒載著的小提琴,然後在Ocean Beach附近下車。

警方表示,小提琴價值大約1,200元,這名女子沒有將小提琴交給警方或Muni的失物認領處,所以警方公開女子的照片,希望找到她.

警方匿名報案熱線是(415) 575-4444。

版權所有,不得轉載。