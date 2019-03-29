【獨家】舊金山日落區兩個月14宗民宅工地盜竊案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區兩個月內發生14宗針對民宅建築工地的盜竊案，被偷走的全部都是建築工具，損失約83,000元。

警方表示，由2月1日至週四為止，日落區一共發生至少14宗建築工地盜竊案，重災區在內日落區，即是Stanyan街至19街一帶，以及外日落區，由40街至Great Highway一帶的民宅，失竊的建築工具總值約83,000元。

舊金山Taraval區分局長Nicholas Rainsford說：”我認為這種情況很嚴重，因為14宗案件，損失約83,000元，損失情況嚴重，還未計算買回工具的損失的時間及人力。”

分局長表示，這些案件全部都在半夜發生，估計賊人在凌晨至清晨5時偷走建築工具，受害的承建商有華裔，亦有其他族裔，賊人一般從工地中，未有上鎖的窗戶及門，進入工地偷竊，亦有賊人強行爆竊工地。

警方指，損失的工具由幾百元的電鋸，至數千元的壓縮機、發電機，甚至有過萬元的磨地板機器。

不過，原來工地盜竊案對承建商來說不是新鮮事，幾乎每個人都經歷過，就算將工具鎖在工具箱一樣會被偷走。

承建商李先生說：”讓人拆鎖拆門就入去偷了，（你覺得很正常？）有人偷東西是很正常，你鎖在工地，有人偷了，你也無話可說，就買過新的。”

承建商余先生說：”被偷4、5次了，在工地周時都有人踢壞門，所有東西都偷了，（可以防止嗎？）怎樣防呢？已經下班了，沒有人在工地，屋又沒有人住，他們走入來，你不能夠防止。”

警方計劃與區內的建材公司及樓宇檢查局合作，不論是買材料的工人，還是申請建築牌照的承建商，希望他們好好保管自己的工具。

Rainsford說：”有昂貴的工具，盡量不要顯露人前，可以用其他東西掩蓋，或者存放在較堅固的箱裡，或者工地有房間，可以整間鎖起，盡量不要讓外人見到。”

分局長建議，如果情況許可，每日完工後，盡量帶走所有工具，拍照以及在工具上加上記號，方便警方辨認，最理想在工地安裝一些感應照明燈及閉路電視，有助嚇退賊人。

警方亦指，現階段找到一些案發錄影、照片及懷疑涉案的車輛，不過仍未拘捕任何人，希望工人提高警覺，同時呼籲，如果居民的攝錄機拍攝到案發時的情況，請提供給警方。

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