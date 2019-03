【獨家】舊金山日落區兩個月14宗民宅工地盜竊案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區兩個月內發生14宗針對民宅建築工地的盜竊案,被偷走的全部都是建築工具,損失約83,000元。

警方表示,由2月1日至週四為止,日落區一共發生至少14宗建築工地盜竊案,重災區在內日落區,即是Stanyan街至19街一帶,以及外日落區,由40街至Great Highway一帶的民宅,失竊的建築工具總值約83,000元。

舊金山Taraval區分局長Nicholas Rainsford說:”我認為這種情況很嚴重,因為14宗案件,損失約83,000元,損失情況嚴重,還未計算買回工具的損失的時間及人力。”

分局長表示,這些案件全部都在半夜發生,估計賊人在凌晨至清晨5時偷走建築工具,受害的承建商有華裔,亦有其他族裔,賊人一般從工地中,未有上鎖的窗戶及門,進入工地偷竊,亦有賊人強行爆竊工地。

警方指,損失的工具由幾百元的電鋸,至數千元的壓縮機、發電機,甚至有過萬元的磨地板機器。

不過,原來工地盜竊案對承建商來說不是新鮮事,幾乎每個人都經歷過,就算將工具鎖在工具箱一樣會被偷走。

承建商李先生說:”讓人拆鎖拆門就入去偷了,(你覺得很正常?)有人偷東西是很正常,你鎖在工地,有人偷了,你也無話可說,就買過新的。”

承建商余先生說:”被偷4、5次了,在工地周時都有人踢壞門,所有東西都偷了,(可以防止嗎?)怎樣防呢?已經下班了,沒有人在工地,屋又沒有人住,他們走入來,你不能夠防止。”

警方計劃與區內的建材公司及樓宇檢查局合作,不論是買材料的工人,還是申請建築牌照的承建商,希望他們好好保管自己的工具。

Rainsford說:”有昂貴的工具,盡量不要顯露人前,可以用其他東西掩蓋,或者存放在較堅固的箱裡,或者工地有房間,可以整間鎖起,盡量不要讓外人見到。”

分局長建議,如果情況許可,每日完工後,盡量帶走所有工具,拍照以及在工具上加上記號,方便警方辨認,最理想在工地安裝一些感應照明燈及閉路電視,有助嚇退賊人。

警方亦指,現階段找到一些案發錄影、照片及懷疑涉案的車輛,不過仍未拘捕任何人,希望工人提高警覺,同時呼籲,如果居民的攝錄機拍攝到案發時的情況,請提供給警方。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。