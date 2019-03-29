舊金山童黨劫案頻生 華裔少年連鞋也被搶

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山過去兩天發生幾宗童黨搶劫案，未成年人士在公眾地方搶手機，其中一宗案件，匪徒連受害人的鞋也不放過。

本台週三報導過，週二下午5點左右，舊金山市中心的Westfield購物商場發生搶劫案，7個十多歲的少年搶走一個男人的手機。

警方資料顯示，週三中午時分在訪谷區附近，亦發生另一宗搶劫案，一個15歲華裔少年在Harkness Avenue 300號地段下巴士之後，步行去朋友家途中，在街上講手機時，兩名十多歲的非洲裔少年從後面撲上來，打男事主，搶走他的手機，更脫掉他的鞋拿走，後來警方拘捕了這兩名少年。

同一天下午5時多，兩名非裔少年在Laguna夾Geary大道搶劫一個白人女人的手機，賊人仍然在逃。

警方曾經呼籲大家，為了自己的安全，盡量不要在公眾地方使用手機，避免成為賊人的目標。

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