舊金山童黨劫案頻生 華裔少年連鞋也被搶

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山過去兩天發生幾宗童黨搶劫案,未成年人士在公眾地方搶手機,其中一宗案件,匪徒連受害人的鞋也不放過。

本台週三報導過,週二下午5點左右,舊金山市中心的Westfield購物商場發生搶劫案,7個十多歲的少年搶走一個男人的手機。

警方資料顯示,週三中午時分在訪谷區附近,亦發生另一宗搶劫案,一個15歲華裔少年在Harkness Avenue 300號地段下巴士之後,步行去朋友家途中,在街上講手機時,兩名十多歲的非洲裔少年從後面撲上來,打男事主,搶走他的手機,更脫掉他的鞋拿走,後來警方拘捕了這兩名少年。

同一天下午5時多,兩名非裔少年在Laguna夾Geary大道搶劫一個白人女人的手機,賊人仍然在逃。

警方曾經呼籲大家,為了自己的安全,盡量不要在公眾地方使用手機,避免成為賊人的目標。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。