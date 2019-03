加州議員提法案嚴懲偷郵包賊人（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

隨著越來越多人網購商品,家門口的郵件偷竊案都大大增加,有報告更加指舊金山是全加州最多這類偷竊案的城市,有州眾議員就提出要嚴懲這類案的賊人。

根據目前州例,郵件偷竊案賊人,可以被輕判或重判,視乎郵包商品價值多少,以及離房屋門口幾遠被偷。

如果郵包是在門口前被偷,即使商品價值不高,都會被列為爆竊重罪處分,但在較遠的室外陽台上被偷,判法又可能不一樣。

州眾議員羅達倫(Evan Low)於是提出加強執法範圍,若賊人在房屋的門口、陽台、車道等附近範圍偷竊郵包,不論郵包商品價錢多或少,一律都會視作爆竊罪處分。

至於判輕罪還是重罪,就視乎賊人究竟是初犯或慣犯。

有包裝公司做的統計報告指出,加州是全國第三多郵包偷竊案州分,而在加州入面,舊金山、奧克蘭(屋崙)和沙加緬度是最多郵件偷竊案發生的城市。

報告亦都提出一些防止郵包被偷竊的提示,包括在網上訂購時,留低清晰說明讓郵差知道,應在甚麼地方放低郵包、付多一點錢記掛號簽收郵包,以及在門口安裝攝錄機,方便搜證拘捕賊人。

