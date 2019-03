【KTSF】

東灣Hayward市的238號公路北行線週五凌晨,一輛大貨車與另一輛汽車相撞,大貨車在路面釋出大量柴油,車禍導致早晨上班繁忙時段交通大擠塞。

事發後,加州公路巡警需要關閉兩條行車線,讓工作人員清理路面的油污,暫時未知行車線何時重開。

車禍於凌晨4時左右發生,地點在580公路東行線以北的238號公路,由於兩條行車線被封,大貨車暫時獲准行駛580公路。

